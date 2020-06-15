Фильм дня: «Матрица»

Фильм «Матрица» оказался новаторским в использовании техники
замедленной камеры, а кинокритики остались в восторге от
сюжета научно-фантастического боевика.
США, 1999 год, режиссеры Лана и Лилли Вачовски, 16+
В главной роли: Киану Ривз
Фильм изображает будущее, в котором реальность в действительности — симуляция, созданная разумными машинами, чтобы подчинить и усмирить человеческое население.
Главный герой, хакер по кличке Нео, узнает об
этом и оказывается втянут в повстанческую борьбу против машин, в которую также
вовлечены другие люди, освободившиеся от «мира снов» и выбравшиеся в
настоящую реальность.
«Матрица» оказала серьезное влияние на мировую киноиндустрию
благодаря своим новаторским приемам. После выхода боевика в других фильмах
часто стало появляться замедленное движение, крутящаяся камера и даже
эффект Bullet time (иллюзия заморозки).
Фильм также оказался частью мировой культуры, по нему написаны книги, вышли компьютерные игры. Выход
фильма и его ошеломляющий успех дал толчок многочисленным творческим
проявлениям фанатов, включающим литературное, изобразительное, пародийное и
видеотворчество.
«Такого восхищения я не испытывал очень давно. Нео теперь мой самый любимый герой в фантастике, навсегда», — говорил о «Матрице» известный американо-канадский писатель-фантаст Уильям Гибсон.