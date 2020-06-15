Фильм дня: «Матрица»

Фильм «Матрица» оказался новаторским в использовании техники замедленной камеры, а кинокритики остались в восторге от сюжета научно-фантастического боевика.

США, 1999 год, режиссеры Лана и Лилли Вачовски, 16+

В главной роли: Киану Ривз

Фильм изображает будущее, в котором реальность в действительности — симуляция, созданная разумными машинами, чтобы подчинить и усмирить человеческое население.

Главный герой, хакер по кличке Нео, узнает об этом и оказывается втянут в повстанческую борьбу против машин, в которую также вовлечены другие люди, освободившиеся от «мира снов» и выбравшиеся в настоящую реальность.

«Матрица» оказала серьезное влияние на мировую киноиндустрию благодаря своим новаторским приемам. После выхода боевика в других фильмах часто стало появляться замедленное движение, крутящаяся камера и даже эффект Bullet time (иллюзия заморозки).

Фильм также оказался частью мировой культуры, по нему написаны книги, вышли компьютерные игры. Выход фильма и его ошеломляющий успех дал толчок многочисленным творческим проявлениям фанатов, включающим литературное, изобразительное, пародийное и видеотворчество.

«Такого восхищения я не испытывал очень давно. Нео теперь мой самый любимый герой в фантастике, навсегда», — говорил о «Матрице» известный американо-канадский писатель-фантаст Уильям Гибсон.