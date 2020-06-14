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Молния за сутки убила двух жителей Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: أسامة الطيب / CC BY-SA 3.0

Второй человек в субботу, 13 июня погиб от удара молнией в Новосибирской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Первый трагический случай произошел утром в субботу в рабочем поселке Коченево. От удара молнией там погиб 25-летний мужчина, шедший по улице в грозу.

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«Тринадцатого июня около 22.00 (18.00 мск) в следственные органы поступило сообщение о том, что в Колыванском районе Новосибирской области, вблизи бывшей деревни Кольцовка, от удара молнией погиб мужчина, 1972 года рождения, житель города Новосибирска, приехавший с друзьями на рыбалку», — говорится в сообщении СУ СК РФ.

Коченевский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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