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Путин указал на значение России для мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Мир был бы опаснее, если бы Россия не заняла в нем своего положения, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — заявил он в эфире российского телевидения.

Поздравляя граждан с Днем России, Путин отметил, что что у всего многонационального народа страны есть «общий исторический код, нравственные устои». «Чувство Родины» помогало россиянам ответить на любые вызовы, сказал президент.

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Ранее в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» глава государства назвал Россию отдельной цивилизацией, для сохранения которой нужно сделать упор на высокие технологии. По его словам, страна должна не забывать о собственной базе, без которой у России не было бы высокотехнологичных видов оружия.

«Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но и опираться на достижения предыдущих поколений», — подчеркнул он.



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Удавиков

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