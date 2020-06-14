Путин указал на значение России для мира

Мир был бы опаснее, если бы Россия не заняла в нем своего положения, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — заявил он в эфире российского телевидения.

Поздравляя граждан с Днем России, Путин отметил, что что у всего многонационального народа страны есть «общий исторический код, нравственные устои». «Чувство Родины» помогало россиянам ответить на любые вызовы, сказал президент.

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Ранее в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» глава государства назвал Россию отдельной цивилизацией, для сохранения которой нужно сделать упор на высокие технологии. По его словам, страна должна не забывать о собственной базе, без которой у России не было бы высокотехнологичных видов оружия.

«Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но и опираться на достижения предыдущих поколений», — подчеркнул он.