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Самая высокогорная в России часовня сгорела под Белухой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kazina.sveta, www.facebook.com/kazina.sveta

Пожар полностью уничтожил часовню в честь Михаила Архангела у подножия горы Белуха в Горном Алтае, она считалась самой высокогорной в России.

«Часовня была возведена в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Возведена была часовня спасателями, на их средства и средства добровольных спонсоров, в том числе родственников тех, кто погиб на Белухе. Причины пожара устанавливаются», – говорится в сообщении Горно-Алтайской епархии.

Известная в регионе фотограф Светлана Казина рассказывает, что часовня на берегу высокогорного озера Аккем была намеренно расположена так, что тропа альпинистов к вершинам вела мимо неё.

«Всё помещение внутри часовни было увешано различными украшениями, крестиками, кольцами, браслетами и другими памятными вещами чуть ли не от всех, кто возвращался с вершины», – пишет Казина.

Известие о пожаре распространяется в социальных сетях. Путешественники, которые уже бывали в этих местах, не могут поверить в произошедшее. Некоторые из них разглядели на фотографии с горящей часовней некий символ.

«Посмотрите на фото...вдали огонёк, это горит часовня...а на вершине Белухи... что вы видите на Вершине?» – написала одна из комментаторов.

Фото: © Горноалтайская епархия

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