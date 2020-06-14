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Сериал «Ненастье»: как выжить после распада СССР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом «Россия 1»
Распад СССР и становление новой России в сериале «Ненастье» показан глазами вернувшихся с войны афганцев. Основанная на реальных событиях история ставит в центр событий героев, которые оказались брошены государством.

Режиссер: Сергей Урсуляк
В ролях: Сергей Маковецкий, Александр Яценко, Татьяна Лялина, Александр Горбатов, Александр Голубев, Максим Битюков
Слоган: «Однажды в стране, которой нет»

Сериал «Ненастье» (2018 год) снят по мотивам одноименного романа Алексея Иванова и рассказывает о судьбе нескольких афганцев, которые вернулись с войны и оказались никому не нужны.

Сюжет

Сослуживцы, воевавшие в Афганистане, вернулись с войны и под руководством прапорщика Лихолетова (Александр Горбатов) организовали союз ветеранов «Коминтерн», призванный помогать боевым братьям.

К удивлению коллег и товарищей, бывший афганец, а ныне водитель инкассаторской машины, Герман Неволин (Александр Яценко) совершает дерзкое ограбление. Он похищает больше 140 миллионов рублей и скрывается в маленькой деревеньке с говорящим названием «Ненастье».

Сериал ответит на вопрос: что заставило бывшего воина пойти на преступление, пожертвовав дружбой и верностью друзей-однополчан. Однозначного ответа у истории нет, зрителю придется самому решить, как оценивать поступки героев, живущих в крайне непростом времени.

Оценка

События фильма одновременно происходят в трех временных потоках: во время путча, афганской войны и накануне смены тысячелетий. Действие сопровождают всем знакомые события, мелодии и детали эпохи «лихих девяностых».

Писатель Алексей Иванов, по роману которого снят сериал, высоко оценил экранизацию Сергея Урсуляка. Он отметил, что режиссерам редко удается точно передать суть литературного произведения на киноэкране, поскольку сценарий обычно смещает многие акценты. По словам Иванова, его роман «остался жив» в киновоплощении Урсуляка.

«Я уже посмотрел сериал, и он произвел на меня большое впечатление. <…> Сергей Урсуляк показывает, как менялась страна — от идеализма перестройки через беспредел лихих времен к торжеству индивидуализма. В нашем кинематографе еще не было фильма, который столь же емко продемонстрировал бы эволюцию общества. И чтобы это повествование так глубоко будоражило душу», — сказал Иванов в интервью газете «Культура».

Сериал «Ненастье» покажут на канале «Россия 1» с 15 июня в 21.30.
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