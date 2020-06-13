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Windows 10 «сломалась» после крупного обновления

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Крупный накопительный патч безопасности принес серьезные проблемы пользователям Windows 10. Многие стали жаловаться на невозможность запуска приложений.

Кроме этого, обновление вызвало проблемы с принтерами и вторыми мониторами. Ошибка под названием Windows cannot find возникает при запуске многих популярных программ, включая приложения пакета Microsoft Office, Steam и ряд других.

Отмечается, что проблема появилась после установки апдейтов с номером KB4557957 для новейшей версии Windows 10 2004 и с номером KB4560960 — для версии 1909. Оба патча вошли в состав традиционного ежемесячного обновления, выпущенного Microsoft 9 мая.

По предварительным данным, ошибка возникает из-за появления в системе некорректных записей IFEO (Image File Execution Options). Однако причины такого сбоя остаются неизвестными. В случае возникновения проблем пользователям рекомендуют удалить KB4557957 или KB4560960.

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