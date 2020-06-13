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Сильный ветер сорвал крышу торгового центра в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сильный ветер сорвал кровлю с торгового центра на одной из улиц Барнаула, обломки перегородили проезжую часть и повредили автомобили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Произошло частичное повреждение конструкции крыши торгово-офисного центра в городе Барнауле, в результате чего повреждения получили несколько припаркованных автомобилей. Случаев гибели и травмирования людей в обоих случаях нет», — говорится в сообщении.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Отмечается, что на месте происшествия в результате срыва конструкций кровли на проезжую часть было остановлено движение. Сотрудники МЧС организовали временный объезд, сейчас движение транспорта полностью восстановлено.

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