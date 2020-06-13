SpaceX вывела на орбиту 58 спутников

Компания SpaceX вывела на орбиту сразу 58 спутников Starlink с помощью многоразовой ракеты-носителя Falcon 9. Первая ступень ракеты после запуска успешно приводнилась на платформу в Атлантике.

Запуск ракеты состоялся с мыса Канаверал в США, трансляция велась на сайте компании. Кроме спутников на орбиту были также выведены три аппарата американской компании Planet Labs, предназначенные для мониторинга поверхности Земли.

Starlink — программа глобального интернета, в рамках которой SpaceX намеревается обеспечить широкополосным доступом в сеть весь мир. В рамках программы планируется отправить на орбиту более 40 тысяч миниатюрных спутников.

Первую группу аппаратов SpaceX отправила в мае 2019 года. По планам компании, в 2020 году спутниковый интернет Starlink станет доступен в США и Канаде, текущий запуск спутников стал для компании девятым по счету.