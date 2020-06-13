Аномальный холод взял курс на Сибирь

Холодная погода придет из европейской части России в Западную Сибирь с понедельника, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аномальный холод перемещается в Западную Сибирь, с 15 июня температурный фон упадет на 4 градуса ниже нормы. Холоднее всего будет в Новосибирской области, а также Омской области, отметил специалист.

Период аномального похолодания начнется в Западной Сибири с понедельника, холод может локализоваться в регионе на семь-десять дней, кроме похолодания регионы ожидают дожди.

Так, в понедельник дневная температура в Новосибирске упадет до 16 градусов. В среду ожидается небольшое потепление до 18-20 градусов, однако синоптики прогнозируют ливни.