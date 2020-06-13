Семья погибшего курьера отказалась от денег Ефремова

Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, не приняла извинения актера.

Семья считает извинения «запоздалыми» и намерена добиваться справедливого решения суда, сообщил адвокат Александр Добровинский. Кроме того, отмечается, что денежную компенсацию родные погибшего принимать от актера не будут.

«Извинения семьей де-факто не приняты. Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно», — процитировал адвокат брата погибшего водителя.

Ранее Ефремов записал видеообращение к людям вечером 12 июня. Артист предложил семье Захарова свою помощь, если они ее примут. «Это не попытка откупиться, а попытка искупить», — подчеркнул он.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, против него возбуждено уголовное дело. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.