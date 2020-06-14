Фильм дня: «Интерстеллар»

Фильм «Интерстеллар» кажется совершенно фантастическим, но события и физические эффекты, показанные в картине, основаны на реальной науке и соответствуют учебникам квантовой физики.

США/Великобритания/Канада, 2014 год, режиссер Кристофер Нолан, 12+

В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн

Фильм начинается с описания ужасающей ситуации в мире: засуха, пыльные бури и вымирание растений грозят человечеству небывалым продовольственным кризисом.

Коллектив исследователей отправляется сквозь недавно обнаруженный пространственно-временной тоннель, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий и найти планету с подходящими для человечества условиями.

Фильм заслужил положительные отзывы кинокритиков и высокие оценки зрителей, в том числе ученых. Например, американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон похвалил фильм, заметив, что теория относительности еще никогда так хорошо не была представлена на экране.

«Если вы не разбираетесь в физике, попробуйте прочитать книгу "Интерстеллар. Наука за кадром" Кипа Торна. Но, если вы не поняли сюжет, то нет фильма, который вам поможет», — написал Тайсон в Twitter после просмотра фильма.