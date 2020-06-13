Российскую вакцину от коронавируса выпустят в сентябре

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии Минздрава России первым в стране выпустит вакцину от COVID-19, старт промышленного производства запланирован на сентябрь, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь», — сказала Голикова.

Центр работает в сотрудничестве с Минобороны России. Клинические испытания препарата официально проходят в июне-августе. Также вакцину рассчитывают производить ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора под Новосибирском и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток.

«Вектор» по плану лишь немного отстает центра Минздрава, период клинических исследований здесь будет идти до сентября, регистрация по плану должна также пройти в сентябре, сразу после этого ожидается запуск вакцины в промышленное производство.

Институт вакцин и сывороток планирует провести клинические исследования в сентябре-декабре, в октябре-декабре представить регистрационное досье, производство вакцины может начаться в декабре.

Российская векторная вакцина изготовлена на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве «контейнера», чтобы доставить коронавирусный ген в клетки и познакомить с ним иммунную систему.