НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Раскрыт секрет полезного фастфуда

Источник:
Sibnet.ru
234 0
Фото: © The White House

Регулярно питаться фастфудом без вреда для здоровья реально, заявила диетолог Елена Соломатина.

Для этого нужно готовить фастфуд дома. Например, для бургера следует взять цельнозерновой хлеб, положить туда свою котлету нормального качества и зелени. Также можно взять куриную грудку и завернуть ее в лаваш, отметила диетолог.

В такие блюда можно добавить специи, томатную пасту. Картошку можно запечь в духовке, однако нельзя при этом пользоваться растительными маслами особенно долго — они начинают окисляться, передает Sputnik.

«Выбирайте фастфуд, где есть какая-то зелень, чтобы компенсировать вред. Или возьмите с собой огурец, лист салата. Если это наггетсы, уберите корочку, ешьте только сердцевину. Если брать картофель, лучше выбирать по-деревенски», — порекомендовала Соломатина.

Из готового бургера можно убрать одну булочку, добавить овощей или оставить только котлету с сыром и овощами. Шаурму предпочтительнее выбирать куриную, майонез лучше занимать томатным соусом. В этом случае риски для здоровья будут минимальными.

Еще по теме
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
Роскачество назвало водку одним из самых безопасных продуктов
Россияне стали закупать алкоголь в больших бутылках
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
смотреть все
Жизнь #Продукты
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиянам выдадут социальную помощь без справок
•
Семья погибшего курьера отказалась от денег Ефремова
•
Российскую вакцину от коронавируса выпустят в сентябре
•
Названы опасные скрытые симптомы коронавируса
Подробности
•
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
•
Школьные поборы, или Скандал вместо выпускного
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
•
Семь дней «выборов»: как проголосовать за Конституцию?
Как это работает
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
•
Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Аномальный холод взял курс на Сибирь
Сибирь 13.06.2020 19:28
Мужчина под Новосибирском погиб от удара молнии
Сибирь 13.06.2020 17:35
Подписчиков Матч ТВ развеселило футбольное поле в селе Алтая
Сибирь 13.06.2020 16:11
Птицы вернулись на место разлива дизтоплива в Норильске. ВИДЕО
Сибирь 12.06.2020 20:03
Самое популярное
Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса
3574
Сибиряки увидели в небе лик Путина
3520
Ефремов за гибель человека в ДТП пойдет по тяжкой статье
3176
Путин одобрил «оцифровку» россиян
3128
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиянам выдадут социальную помощь без справок
•
Семья погибшего курьера отказалась от денег Ефремова
•
Российскую вакцину от коронавируса выпустят в сентябре
•
Названы опасные скрытые симптомы коронавируса
Как это работает
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
•
Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

Судя по словам Путина теперь точно заживём, оказывается всё дело во внесённых поправках и с одобрения...

Drronum

Вам рекомендую КНДР - замечательная страна! Там уже давно сбылося все, о чем вы так мечтаете!

Drronum

Огорчу вас, я давно не подросток. И постарше вас... Ваши попытки унизить всех , кто имеет другие политические...

Митрич62

Во дедулю колбасит,он то сам понял,что сказал.

Uynachalnica

ЦитатаИ потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые...