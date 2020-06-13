Раскрыт секрет полезного фастфуда

Регулярно питаться фастфудом без вреда для здоровья реально, заявила диетолог Елена Соломатина.

Для этого нужно готовить фастфуд дома. Например, для бургера следует взять цельнозерновой хлеб, положить туда свою котлету нормального качества и зелени. Также можно взять куриную грудку и завернуть ее в лаваш, отметила диетолог.

В такие блюда можно добавить специи, томатную пасту. Картошку можно запечь в духовке, однако нельзя при этом пользоваться растительными маслами особенно долго — они начинают окисляться, передает Sputnik.

«Выбирайте фастфуд, где есть какая-то зелень, чтобы компенсировать вред. Или возьмите с собой огурец, лист салата. Если это наггетсы, уберите корочку, ешьте только сердцевину. Если брать картофель, лучше выбирать по-деревенски», — порекомендовала Соломатина.

Из готового бургера можно убрать одну булочку, добавить овощей или оставить только котлету с сыром и овощами. Шаурму предпочтительнее выбирать куриную, майонез лучше занимать томатным соусом. В этом случае риски для здоровья будут минимальными.