Названы опасные скрытые симптомы коронавируса

Бессимптомные носители коронавируса обычно не замечают сокращения объема легких и ухудшение функции почек, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Молодежь не попадает во внимание врачей. Они могут попасть к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких», — цитирует Баранову РИА Новости.

Профессор уточнила, что такие скрытые симптомы можно установить без томографии — только при помощи стереометрии. «Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — сказала она.

Баранова также отметила, что ряд научных работ описывал бессимптомное течение коронавирусной инфекции у беременных, однако после родов, когда плаценту брали на анализ, выяснялось, что она поражена заболеванием.