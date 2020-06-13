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WhatsApp получит новую функцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp в скором времени получит новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. Она уже тестируется разработчиками.

В мессенджере уже существует функция поиска сообщений, однако пользователям сложно найти пост, отправленный или полученный в определенный день, пишет портал WABetaInfo. Теперь решено упростить данный процесс.

Нововведение позволит быстро найти нужное сообщение, для этого будет нужно выбрать дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.

Пока функция находится на этапе раннего тестирования, соответствующий патч для мессенджера может появиться в осеннем обновлении.

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