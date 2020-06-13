Россиянам выдадут социальную помощь без справок

Россияне не должны будут собирать справки для получения социальной поддержки, сообщает пресс-служба правительства.

«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в сообщении.

Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Имеют в виду данные Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.

Как показала практика, у региональных органов исполнительной власти сейчас нет доступа к части сведений, с помощью которых они могли бы достоверно оценить, нуждается ли заявитель в социальной поддержке без дополнительного запроса справок

Задачу упростить получение социальной помощи поставил президент страны Владимир Путин. Меры по дополнительной материальной помощи гражданам вводятся в связи с распространением коронавируса в России.