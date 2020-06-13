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Мужчина под Новосибирском погиб от удара молнии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: HoroshilovAleksandr / CC BY 4.0

Житель поселка Коченево в Новосибирской области погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«Сегодня в 08.24 по новосибирскому времени (04.24 мск) в дежурную часть отдела МВД России по Коченевскому району поступила информация от службы скорой помощи о том, что от удара молнии погиб мужчина. На место выезжали сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 25-летний житель шел по улице в грозу, в это время в него ударила молния, в результате чего он погиб на месте. Проводится проверка, следователь опросил очевидцев.

Для установления точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно данным синоптиков, сильная гроза наблюдалась в ночь на 13 июня в отдельных районах Новосибирской области.

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