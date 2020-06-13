Американский эксперт предрек крах доллара

Американский экономист предсказал скорый крах доллара из-за пандемии COVID-19 и грядущего изменения валютного баланса.

Старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч отметил, что доллар сейчас имеет «неправомерные привилегии», однако после завершения пандемии ситуация изменится.

Эксперт указал, что в любой момент в мировой экономике может измениться валютный баланс. Такая тенденция связана с тем, что в США существует дефицит внутренних сбережений, пишет Bloomberg.

По оценке аналитика, крах доллара произойдет в 2021 году на фоне проводимой президентом США Дональдом Трампом политики. Он подчеркнул, что после стабилизации экономического кризиса валюта упадет на 35%.