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Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет с полным составом актеров, сообщила в прямом эфире актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву.

Седьмой сезон станет для проекта заключительным. Его съемки несколько раз переносились и оказывались под вопросом, ходили слухи, что не все актеры смогут сняться в «Сватах», но Кошмал развеяла слухи, сообщив поклонникам, что сериал выйдет, но дата премьеры еще неизвестна.

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«Я думаю, что все этого хотят. И создатели хотят. И мы хотим. Все актеры очень любят этот проект. Никто от этого проекта не отказывался. Никто из этого проекта не уходил, поэтому в седьмом сезоне будут все ваши любимые артисты», — заявила Анна Кошмал.

Главные роли в сериале исполнили Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Людмила Артемьева.

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