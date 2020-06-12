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Эксклюзивная премьера триллера «Их было десять» выйдет в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Эксклюзивная цифровая премьера психологического триллера «Их было десять» состоится в Wink 15 июня.

Сериал «Их было десять» — современная адаптация детективного романа Агаты Кристи «Десять негритят».

«Их было десять» снял режиссер Паскаль Ложье, автор хорроров «Мученицы» и «Страна призраков», где одну из главных ролей сыграла Милен Фармер. Съемки сериала проходили в живописных местах Гваделупы на Карибских островах, а также на юге Франции.

Пять женщин и пятеро мужчин получают приглашение посетить роскошный отель на тропическом острове, отрезанном от всего мира. Вскоре их одного за другим начинают убивать страшными и мистическими способами, заставляя мучительно гадать — кто же убийца? Ответ не так очевиден, как кажется.

Все шесть эпизодов мини-сериала «Их было десять» появятся вWink15 июня.

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