Эксклюзивная премьера триллера «Их было десять» выйдет в Wink

Эксклюзивная цифровая премьера психологического триллера «Их было десять» состоится в Wink 15 июня.

Сериал «Их было десять» — современная адаптация детективного романа Агаты Кристи «Десять негритят».

«Их было десять» снял режиссер Паскаль Ложье, автор хорроров «Мученицы» и «Страна призраков», где одну из главных ролей сыграла Милен Фармер. Съемки сериала проходили в живописных местах Гваделупы на Карибских островах, а также на юге Франции.

Пять женщин и пятеро мужчин получают приглашение посетить роскошный отель на тропическом острове, отрезанном от всего мира. Вскоре их одного за другим начинают убивать страшными и мистическими способами, заставляя мучительно гадать — кто же убийца? Ответ не так очевиден, как кажется.

Все шесть эпизодов мини-сериала «Их было десять» появятся вWink15 июня.