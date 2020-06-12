Сериал «Чики» стал самым популярным в Сети за неделю

Комедия «Чики» с Ириной Горбачева в главной роли стала самым популярным сериалом недели по запросам и упоминаниям в Рунете, сообщает PR-служба проекта.

Сериал «Чики» эксклюзивно вышел на сервисе more.tv и Wink. Комедия побила рекорды нового траффика и смотрения.

Также сериал возглавил топ самых популярных проектов по запросам на Кинопоиске и независимый рейтинг Filmpro по популярности сериалов в интернете.

Сюжет сериала разворачивается в южном городке. У трассы нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги — Света, Марина и Людка. Раньше их было четверо. Самая смелая и предприимчивая — Жанна — укатила в Москву и вернулась с идеей начать свой бизнес. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым.

Премьера первых двух серий провокационного сериала состоялась 4 июня, новые серии выходят еженедельно по четвергам до 16 июля. «Чики» получили восторженные отзывы критиков и зрителей, многие уже назвали проект лучшим российским сериалом года, отметили свежесть и остроту поднятых тем, яркие и смелые диалоги.