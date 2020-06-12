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Мошенники придумали новый способ обмана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мошенники придумали новый способ получения денег обманным путем во время разговоров по телефону. Сейчас злоумышленники стали представляться сотрудниками прокуратуры.

Начинается все стандартно — жертве поступает звонок с неизвестного номера. Злоумышленник на другом «конце провода» представляется сотрудником прокуратуры. Он говорит собеседнику, что человек ранее приобрел некачественный товар. И теперь пострадавшему якобы положена компенсация в крупном размере.

Но оказывается, что для отправки денежных средств человек должен сам предварительно перевести определенную сумму, пишет «РенТВ».

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Один из таких казусов произошел с жительницей Крыма. Женщина в 2017 году приобрела средство для похудения. Мошенник заявил, что заказанные ею таблетки не оказывают должного эффекта, а продававшая их компания уже ответила перед судом.

Злоумышленник пообещал, что дама получит 450 тысяч рублей в качестве компенсации, но сначала сама женщина должна перевести 22 тысячи рублей. Она перевела деньги, но не получила обещанной компенсации.

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