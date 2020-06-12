Птицы вернулись на место разлива дизтоплива в Норильске. ВИДЕО

Сотрудники МЧС во время облета территории, пострадавшей от разлива дизельного топлива в Норильске, заметили что на места гнездования вернулись птицы, сообщила пресс-служба краевого ведомства.

В четверг спасатели МЧС России при облете мест чрезвычайной ситуации в Норильске Красноярского края обнаружили птиц: лебеди, утки и чайки. Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны.

Для бытовых нужд личного состава МЧС в полевом лагере спасатели используют очищенную от нефтепродуктов воду из ближайшей акватории. Сейчас вода безопасна, на ее поверхности нет нефтяной пленки.

К работе привлечена группировка сил и средств в количестве 670 человек и 264 единицы техники. Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов, а также мониторингу экологической обстановки продолжаются.