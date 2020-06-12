Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Жена президента Украины Владимира Зеленского заразилась коронавирусом. Женщина находится на амбулаторном лечении, тесты у Зеленского и детей отрицательные, сообщила пресс-служба офиса президента.

В июне Зеленский рассказал, что в начале пандемии он решил переболеть коронавирусом, чтобы на личном примере продемонстрировать, что эта болезнь не должна вызывать панику у людей.

«Я тогда предложил нашим: «Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. Я нормально проживу», — сказал Зеленский. Тем самым глава государства хотел продемонстрировать гражданам, что заболеть — не смертельно.

По словам украинского президента, найти «источник заразы» было несложно. Но решили, что это перебор. «И семья бы не простила. Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — сказал Зеленский.