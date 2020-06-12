Путин объяснил, сколько россиян готовы поддержать поправки

Необходимость внесения поправок в Конституцию разделяет большинство россиян, сообщил президент Владимир Путин во время вручения золотых медалей героям Труда на Поклонной горе.

По словам президента РФ, для российского народа являются безусловными уважение к труженикам и защитникам отечества, к истории, традиции, культуре, к памяти предков, а также почитание родителей и семьи, любви к родине и «незыблемости границ», пишет РБК со ссылкой на слова Путина.

«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», — заметил Путин.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ пройдет 1 июля. Этот день объявлен выходным. Центризбирком сообщил, что избиркомы во всех регионах страны готовы к приведению голосования и к мерам по защите людей, пришедших на участки, от коронавируса.