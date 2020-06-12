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Карта выхода регионов из самоизоляции появилась в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © скриншот с сайта Стопкоронавирус.рф

Интерактивная карта выхода регионов из самоизоляции появилась на сайте Стопкоронавирус.рф. Каждый субъект получит свой «цвет» в зависимости от этапов снятия ограничений.

Оранжевый цвет на карте выхода регионов означает, что там действуют строгие запреты и ограничения, желтый значит, что жителям разрешено гулять и заниматься спортом на улице.

Светло-зеленый говорит, что регион перешел ко второму этапу снятия ограничений, когда разрешено работать многим предприятиям. И, наконец, темно зеленый цвет горит о полном снятии ограничений и соблюдаются только требования по соблюдению правил безопасности.

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Сейчас на карте темно-зеленым цветом выделена только Сахалинская область. Зеленый цвет появился на территориях Калининградской, Саратовской, Омской, Томской, Московской областях, Камчатского и Краснодарского края, республики Калмыкия и Чеченской республики.

Жесткие меры до сих пор действуют в Якутии, Туве, Псковской, Смоленской, Ивановской, Амурской и Костромской областях, в Ханты-Мансийском, Ненецком и Чукотском АО, Дагестане, Мордовии, Карачаево-Черкессии, Ставрополье и Северной Осетии.

Все остальные регионы выделены желтым цветом, там действует первый этап снятия ограничений.

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