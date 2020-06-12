НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Американцы заподозрили Рогозина в обиде на Илона Маска

Источник:
Sibnet.ru
68 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Дмитрий Рогозин поздравил Илона Маска с удачным запуском Crew Dragon и оценил его шутку про «батут». Но самом деле глава Роскосмоса обижен на Маска и уязвлен успехами американской космонавтики, сообщил журналист американского издания Ars Technica Эрик Бергер.

«За десять дней с тех пор, как компания SpaceX вывела экипаж на орбиту, — вернув НАСА возможность доставлять космонавтов на МКС, — российские чиновники отреагировали неоднозначно. Однако наметилась четкая тенденция — приуменьшать достижения SpaceX и возвеличивать светлое космическое будущее России», цитирует ИноСМИ Бергера.

Он вспомнил, что на пресс-конференции 30 мая Илон Маск дерзко заявил: «А батут-то работает». Это была шпилька в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который в 2014 году угодил в санкционный список США в ответ на агрессию России на Украине. 

Когда США еще летали в космос на российских «Союзах», Рогозин в своем Твиттере предложил НАСА воспользоваться батутом, если агентству так претит сотрудничать с Россией.

#Космос
Илон Маск раскрыл главную цель SpaceX

На последний комментарий Маска, Рогозин написал в Twitter: «Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления команде @elonmusk (я оценил шутку) и команде @SpaceX. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!»

Несмотря на кажущуюся дипломатичность и поздравления, Рогозин, в июне сообщил в журнале Forbes , что считает SpaceX не лучше любой другой космической компании. На Crew Dragon ушли «колоссальные средства», корабль очень тяжелый, и американцы должны быть чертовски благодарны, что Россия возила их в космос девять лет.

«Все это не соответствует действительности, но складывается впечатление, что Рогозин обижен и защищается», — настаивает журналист.

Кроме того, по его словам, Рогозин хвастается достижениями российской космонавтики и его слова подхватили соцсети. Все это, по мнению корреспондента, он делает потому, что ему позарез нужно объявить о собственных предстоящих прорывах.

Еще по теме
Россиян поздравили из космоса. ВИДЕО
Источник токсичного бензола поищут в российском модуле МКС
Рогозина расстроили насмешки США после запуска Crew Dragon
Илон Маск раскрыл главную цель SpaceX
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Журналист из Франции предрек США судьбу Советского Союза
•
Жена Зеленского заразилась коронавирусом
•
Продлен срок выплаты пособия по безработице
•
Коллекторы назвали самых надежных заемщиков в России
Подробности
•
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
•
Школьные поборы, или Скандал вместо выпускного
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
•
Семь дней «выборов»: как проголосовать за Конституцию?
Как это работает
•
Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса
Сибирь 12.06.2020 14:56
Горный Алтай обновил «рекорд» по числу зараженных
Сибирь 12.06.2020 14:47
Новый подозреваемый появился в деле об убийстве 12-летней девочки
Сибирь 12.06.2020 13:18
Омские рабочие раскопали 300-летнее захоронение
Сибирь 12.06.2020 11:35
Самое популярное
Очередной антирекорд по заболевшим COVID-19 выявили в Приангарье
3422
Сибиряки увидели в небе лик Путина
3150
Путин одобрил «оцифровку» россиян
2973
Ефремов за гибель человека в ДТП пойдет по тяжкой статье
2897
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Журналист из Франции предрек США судьбу Советского Союза
•
Жена Зеленского заразилась коронавирусом
•
Продлен срок выплаты пособия по безработице
•
Коллекторы назвали самых надежных заемщиков в России
Как это работает
•
Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Патрушев заявил о попытках Запада расколоть российское общество
55
Рогозина расстроили насмешки США после запуска Crew Dragon
35
Бастрыкина попросили проверить слова Навального о ветеране
34
Журналист из Франции предрек США судьбу Советского Союза
26
Истребители ВВС США перехватили российские ракетоносцы
23