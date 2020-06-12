Американцы заподозрили Рогозина в обиде на Илона Маска

Дмитрий Рогозин поздравил Илона Маска с удачным запуском Crew Dragon и оценил его шутку про «батут». Но самом деле глава Роскосмоса обижен на Маска и уязвлен успехами американской космонавтики, сообщил журналист американского издания Ars Technica Эрик Бергер.

«За десять дней с тех пор, как компания SpaceX вывела экипаж на орбиту, — вернув НАСА возможность доставлять космонавтов на МКС, — российские чиновники отреагировали неоднозначно. Однако наметилась четкая тенденция — приуменьшать достижения SpaceX и возвеличивать светлое космическое будущее России», цитирует ИноСМИ Бергера.

Он вспомнил, что на пресс-конференции 30 мая Илон Маск дерзко заявил: «А батут-то работает». Это была шпилька в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который в 2014 году угодил в санкционный список США в ответ на агрессию России на Украине.

Когда США еще летали в космос на российских «Союзах», Рогозин в своем Твиттере предложил НАСА воспользоваться батутом, если агентству так претит сотрудничать с Россией.

#Космос Илон Маск раскрыл главную цель SpaceX

На последний комментарий Маска, Рогозин написал в Twitter: «Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления команде @elonmusk (я оценил шутку) и команде @SpaceX. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!»

Несмотря на кажущуюся дипломатичность и поздравления, Рогозин, в июне сообщил в журнале Forbes , что считает SpaceX не лучше любой другой космической компании. На Crew Dragon ушли «колоссальные средства», корабль очень тяжелый, и американцы должны быть чертовски благодарны, что Россия возила их в космос девять лет.

«Все это не соответствует действительности, но складывается впечатление, что Рогозин обижен и защищается», — настаивает журналист.

Кроме того, по его словам, Рогозин хвастается достижениями российской космонавтики и его слова подхватили соцсети. Все это, по мнению корреспондента, он делает потому, что ему позарез нужно объявить о собственных предстоящих прорывах.