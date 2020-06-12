Врач предупредил об опасности холодных рук

Холодные руки и ноги являются одним из первых признаков ослабления иммунитета, сообщила доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.

«Такое ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний. Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам», — цитирует РИА Новости медика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Какие лекарства бесполезны?

По ее словам, признаком начала вирусных или бактериальных инфекций также может быть возникновение конъюнктивита, покраснение или сухость глаз.

Среди признаков снижения функций иммунной системы также было названо возникновение апатии и сопутствующей ей слабости.

Тутрициолог Анна Елькина ранее отметила, что такие ягоды, как облепиха, брусника и малина, способствуют укреплению иммунитета и улучшению общего состояния здоровья.