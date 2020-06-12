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Врач предупредил об опасности холодных рук

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Холодные руки и ноги являются одним из первых признаков ослабления иммунитета, сообщила доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.

«Такое ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний. Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам», — цитирует РИА Новости медика.

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По ее словам, признаком начала вирусных или бактериальных инфекций также может быть возникновение конъюнктивита, покраснение или сухость глаз. 

Среди признаков снижения функций иммунной системы также было названо возникновение апатии и сопутствующей ей слабости.

Тутрициолог Анна Елькина ранее отметила, что такие ягоды, как облепиха, брусника и малина, способствуют укреплению иммунитета и улучшению общего состояния здоровья.

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