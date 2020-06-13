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Фильм дня: «Ford против Ferrari»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Ford против Ferrari» рассказал об одной из самых удивительных и старейших автогонок на выносливость — 24 часа Ле-Мана, приковав к событию массовое внимание.

24 часа Ле-Мана — ежегодная автомобильная гонка на выносливость, которая в 2020 году должна была состояться 13 июня, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на сентябрь.

США/Франция, режиссер Джеймс Мэнголд, 16+
В главных ролях: Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл

Сюжет «Ford против Ferrari» затрагивает сразу два важных аспекта — противодействие двух крупнейших автомобильных компаний и тему автоспорта.

Во главу историю легли реальные персонажи и факты. В начале 1960-х Генри Форд II принял решение улучшить имидж компании и сменить курс на производство более модных автомобилей. После неудавшейся попытки купить практически банкрота Ferrari американцы решили бросить вызов итальянским конкурентам на трассе и выиграть престижную гонку 24 часа Ле-Мана.

Чтобы создать подходящую машину, компания наняла автоконструктора Кэррола Шэлби, а тот отказывался работать без выдающегося, но трудного в общении гонщика Кена Майлза. Вместе они  за разработали знаменитый спорткар Ford GT40.

Спортивная история получилась настолько удачной, что была представлена на «Оскар» в четырех номинациях, в числе которых — за лучший фильм.

«Лучшие спортивные фильмы не столько о спорте, сколько о личностях, и эти двое замечательны», — писал о дуэте Бэйла и Дэймона журналист американского издания Variety Питер Дебрюж. 

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