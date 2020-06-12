Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса

Главный врач Железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман умер от коронавируса, болезнь протекала в тяжелой форме, сообщил оперштаб Алтайского края.

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Всего в регионе за минувшие сутки умерли два человека с этим диагнозом. Общее число смертей пациентов с коронавирусом достигла 37, из них непосредственно от COVID-19 – 20 человек.

Также за прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 66 заболевших коронавирусом. На 12 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2659 человек.

При этом в 1723 случаях – бессимптомное течение. Насчитывается 37 тяжелобольных пациентов, 16 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Всего выздоровело 1327 человек, из которых 161 ребенок.