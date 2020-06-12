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Горный Алтай обновил «рекорд» по числу зараженных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 20 человек за сутки заболели коронавирусом в Республике Алтай, это максимальный суточный прирост инфицированных в этом регионе, сообщил оперштаб.

При этом уточняется, что из 21 случая 15 – это жители высокогорного Кош-Агачского района, выезд из которого полностью запрещен всем, вне зависимости от прописки и места жительства. Всего в этом районе насчитывается уже 79 заразившихся.

Всего на сегодняшний день в регионе подтвержден 241 случай заболевания, из них 123 выздоровели и выписаны.

При этом с 11 июня в регионе разрешена работа летних открытых кафе и турбаз с медицинской лицензией, остальные туробъекты закрыты до 22 июня.



Тема: Распространение коронавируса
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