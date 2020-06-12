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Английская королева поздравила россиян с праздником

Источник:
РИА Новости
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Фото: © PolizeiBerlin

Королева Великобритании Елизавета II поздравила россиян с праздником — Днем России и направила наилучшее пожелания в «трудное время», говорится в заявлении британского посольства.

«Я с большим удовольствием направляю самые теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, а также наилучшие пожелания народу России в это трудное время», — приводятся в Telegram-канале посольства Великобритании в Москве слова королевы.

Главы других государств также направили поздравления россиянам, в том числе президенты Белоруссии и Казахстана, а также лидер КНР Цзиньпин. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции также поздравили россиян с Днем России.

«Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее», — сказал Анатолий Иванишин.

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