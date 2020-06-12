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Продлен срок выплаты пособия по безработице

Источник:
Sibnet.ru
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Безработным в России, у которых срок выплаты пособия заканчивался 1 марта, продлили возможность получить поддержку еще на три месяца. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовали на сайте правительства РФ.

«На три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты», – говорится в документе.

В июне президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о том, что с 1 мая 2020 года на три месяца должен быть увеличен минимальный размер пособия по безработице, он должен составить 4,5 тысячи рублей.

Правительству поручено также установить для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта, максимальный размер пособия по безработице. Выплаты необходимо производить до 1 октября 2020 года.

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