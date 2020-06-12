Российские антисептики вызвали интерес в США и Европе

Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Евросоюзе, сообщил представитель компании-производителя «Арнест».

Правительство России в мае сняло запрет на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ). Но пока экспортируется такой товар только в страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

«Сейчас, в связи со снятием ограничений на экспорт в страны ЕАЭС, наша продукция (дезинфекторы) уже поступает туда. Параллельно, мы по заказу наших клиентов ведем сертификацию продукции для США, стран ЕС и стран Персидского залива», — цитирует РИА Новости представителя группы «Арнест».

В связи с пандемией компания увеличила выпуск дезинфекторов почти в тысячу раз. Дезинфекторы входили в ассортимент компании и в прошлые годы, но если за 2019 год их выпущено около 15 тысяч, то за март-апрель 2020 года – более 14 миллионов штук.