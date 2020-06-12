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Санкции против России показались Украине недостаточно жестокими

Источник:
Взгляд
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании глав МИД Европейской народной партии в очередной раз попросил Евросоюз ужесточить санкции в отношении России. По его мнению это реально изменит ситуацию, сообщило украинское внешнеполитическое ведомство.

По мнению Кулебы, чтобы «реально изменить ситуацию, международное, политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным», пишет «Взгляд» со ссылкой на слова министра.

Он также призвал представителей Евросоюза поддержать перспективу распространения на страны «Восточного партнерства» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина) «четырех свобод» ЕС – свободного движения товаров, услуг, капиталов и людей.

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«Мы нуждаемся в прочной поддержке ЕС в нашей борьбе за мир, демократические ценности и суверенный европейский выбор. Признание партнерами европейской перспективы для Украины является в этом лучшим стимулом», – отметил глава украинского МИД.

Ранее постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

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