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Бастрыкина попросили проверить слова Навального о ветеране

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Председатель Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев обратился к главе СК России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. Он попросил дать правовую оценку высказываниям блогера Алексея Навального о ветеране Игнате Артеменко, сообщила пресс-служба ОНФ.

По словам Моисеева, из-за оскорблений, нанесенных Навальным 93-летнему офицеру-фронтовику, у ветерана резкое ухудшилось здоровье. По мнению генерала армии, никто не может безнаказанно оскорблять и глумиться над фронтовиками.

Навальный в своем телеграм-канале отреагировал на видеоролик, призывающий прийти на голосование по поправкам в Конституции. В видео участвовал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Навальный оскорбил участников видео, в том числе и фронтовика, назвав его «предателем».

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Артеменко с 17 лет воевал в партизанском отряде, а затем в действующей армии, участвовал во многих боевых операциях, был ранен, награжден многими государственными наградами, говорится в пресс-релизе.

«Сравнение его с предателем оскорбительно для всех российских фронтовиков, недопустимо для страны, победившей фашизм. Считаем, что в действиях Навального А. А. присутствует ряд признаков составов уголовного преступления, предусмотренных УК РФ», — говорится в заявлении.

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