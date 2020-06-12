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Новый подозреваемый появился в деле об убийстве 12-летней девочки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи задержали третьего подозреваемого по делу об убийстве 12-летней девочки в Красноярском крае. Им оказался подросток, сообщило региональное СУ СК России.

Тело девочки со следами насилия нашли 1 июня. В этот же день задержали 25-летнего местного жителя и он сразу признался в содеянном. Обвиняемого заключили под стражу. Затем специалисты провели генетическую экспертизу биологических следов, обнаруженных на одежде погибшей. Так была установлена причастность к совершению преступлений 19-летнего жителя поселка Нижняя Коя.

Во время допроса он частично признал свою вину. По ходатайству следствия и по решению суда его также заключили под стражу. В ходе дальнейшей работы с подозреваемыми выяснилось, что в изнасиловании и убийстве ребенка участвовал еще один человек 14-летний подросток.

Его хорошо знали местные полицейские, парень не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов и отрицательно характеризовался по месту жительства. Подозреваемый задержан.

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По факту жестокого убийства девочки возбуждено уголовное дело по пунктам «в,к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление), пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста).

Если вину подозреваемых докажут, то по совокупности совершенных преступлений их могут приговорить к пожизненному лишению свободы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

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