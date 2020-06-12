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Журналист из Франции предрек США судьбу Советского Союза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Lorie Shaull / CC BY-SA 2.0

Соединенные штаты Америки распадутся по сценарию Советского Союза из-за самоубийственной политики президента Дональда Трампа, высказал мнение обозреватель Le Figaro Николя Бавре.

По его мнению, Трамп ввергает Соединенные Штаты в атмосферу гражданской войны.И сегодня Америка переживает четыре кризиса одновременно. Эпидемия COVID-19, как считает Бавре, стала для США своего рода новым Перл-Харбором, который уже унес 110 тысяч жизней, пишет РИА Новости со ссылкой на Бавре.

Ситуация вокруг коронавируса повлекла за собой рецессию исторических масштабов, когда за три месяца безработными стали 45 миллионов человек, а ВВП в 2020 году, по прогнозам, должен упасть на 6,5%.

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Убийство Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе спровоцировало расовые беспорядки и грабежи в американских городах. Они напоминающие протесты 1968 года после убийства Мартина Лютера Кинга. 

Популизм Трампа, его намерения прибегнуть к закону 1807 года о подавлении восстаний и доверить восстановление порядка в стране армии, повергает Соединенные Штаты в хаос.

Действиями в обход Конгресса, давлением на правосудие и армию глава Белого дома уничтожает сложившуюся систему сдержек и противовесов. Но несмотря на все явные минусы политики Трампа, он еще не лишился шансов на переизбрание в 2020 году. Бавре подчеркивает, что это во многом объясняется слабостью кандидата от демократов Джо Байдена.

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Uynachalnica

Чем ближе к 1.07, тем и коронавирус становится все более эфемерным!

korvinsS

Хороший был человек земля ему пухом.

Uynachalnica

ЦитатаМы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права - для этого...

karuto

Америка - агрессор, т.к. незаконно вторглась в Ирак, Сирию, незаконно участвовала в смене власти в Ливии,...

Uynachalnica

А если не получу, то я вероятно не россиянен!