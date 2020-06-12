Коронавирус вернулся в Китай

Семь новых случаев коронавируса зафиксировали в Китае за минувшие сутки. Все заболевшие привезли вирус из других стран, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Из числа заболевших зарегистрирован один бессимптомный носитель, выздоровели четыре пациента, никто не умер. Уточняется, что все новые случаи — ввозные, пять из них зарегистрированы в Шанхае, один — в провинции Фуцзянь, пишет РИА Новости со ссылкой на госкомитет КНР.

За все время в Китае было выявлено 83 064 случая коронавирусной инфекции, 78 365 человек выздоровели, 65 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1803, выздоровели 1740 человек.

Китай 31 декабря 2019 года сообщил во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.





