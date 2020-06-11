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Роспотребнадзор признал дезинфекцию улиц бесполезной

Источник:
ТАСС
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Дезинфекция улиц и тротуаров не имеет смысла, обеззараживать следует контактные поверхности, например скамейки и детские площадки, заявила в четверг заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

«Что касается улиц и тротуаров, <...> мы рекомендуем на открытых пространствах [обрабатывать], прежде всего, контактные поверхности: скамейки, детские площадки, то, с чем может человек руками соприкасаться. Конечно, просто поливать тротуар — у нас таких рекомендаций нет, смысла в этом тоже нет», — приводит ТАСС слова Брагиной.

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Она отметила, что нельзя применять дезинфицирующие аэрозоли в присутствии людей. Как пояснил замдиректора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов, это может быть вредным для здоровья. В России зарегистрировано только два средства, безопасных для проведения дезинфекции при людях, добавил он.

По данным на 11 июня, в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч. Всего с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 502 436 человек, из них 6532 умерли, свыше 261 тысячи вылечились.



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Топ комментариев

ager

сами успешно это делают и без запада

Иркут 69

Наверное это "запад" повысил нам всем пенсионный возраст, разворовал ПФР... обложил население поборами?...

Uynachalnica

Можно потом будет поднять и с 1 августоября! Или в двойном размере с 1.01.2021! Жисть то не кончается,...

Е. Рудаков

Бедный "максимка" В месячном запое от горя

Uynachalnica

Столько еще можно, поднять, повысить, ужесточить!