Капитализация Apple и Microsoft достигла рекордных $1,5 трлн

Капитализация компании Apple превысила рекордные 1,5 триллиона долларов. До такой же фанатической суммы выросла и капитализация Microsoft.

Хотя акции Apple упали в цене на фоне пандемии коронавируса в этом году, в мае компании удалось вернуться к докризисным показателям. Аналитики ожидают, что Apple станет первой американской компанией, чья капитализация превысит 2 триллиона долларов. В августе 2018 года Apple стала первой компанией с капитализацией более 1 триллиона долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на Apple Insider.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Xiaomi выпустит смартфон с рекордным 120-кратным зумом

Американское издание Barron's информирует, что показатель в 1,5 триллиона долларов в среду удалось превысить и технологической корпорации Microsoft. Сделать это удалось благодаря росту спроса на ее программное обеспечение, вызванного развитием облачных технологий и повсеместным переходом на режим удаленной работы.

Barron's также отмечает, что еще две американские компании в среду показали рекордные для себя результаты. Так, капитализация корпорации Amazon достигла 1,3 триллиона долларов, а капитализация компании Google превысила 1 триллиона долларов.