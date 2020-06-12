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Фильм дня: «Форрест Гамп»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Форрест Гамп» — уникальная история одного не самого умного человека, который оптимистично показал историю США 1950-80 годов.

США, 1994 год, режиссер Роберт Земекис, 12+
В главной роли: Том Хэнкс

В центре сюжета выдуманный персонаж Форрест Гамп, которого исполнил Том Хэнкс. По задумке герой умственно отсталый, но очень добрый и оптимистичный. Имя Форрест Гамп созвучно с английским словосочетанием forest gump, что значит — «лесной болван».

Персонаж по разным, часто случайным обстоятельствам оказывается в центре главных исторических событий США, пересекается с политическими деятелями, влияет на политическую и культурную ситуацию страны.

Необыкновенную жизнестойкость Форресту Гампу привела ему мама, в своем рассказе герой часто ссылается на нее: «Моя мама говорила…»

Что мама говорила Форресту Гампу:
  • «Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся»
  • «Дурак тот, кто поступает как дурак»
  • «Человеку нужно немного денег. А остальное — так, для похвальства»
  • «Ты должен оставить прошлое позади, чтобы двигаться вперед»
  • «Смерть — это всего лишь часть жизни»

Особая ценность картины в том, что зрители увидели в фильме отражение почти 40-летней истории Америки: большое количество отсылок к реалиям жизни США 1950-х — 1980-х годов легко опознавалось зрителями, которым на момент выхода «Форреста Гампа» было 30-50 лет.

В фильме использовали такие исторические личности, как молодой Элвис Пресли, Джон Леннон, президенты США —Кеннеди, Джонсон, Никсон. В некоторые исторические кадры актера вклеили с помощью специальных компьютерных технологий. Среди важных событий в фильме показаны война во Вьетнаме, проблема наркомании, отсылки к проблемам СПИДа, политические скандалы.

Многие критики обратили внимание на особенное настроение, которое создаётся в фильме: мир, показанный глазами слабоумного героя, оказывается удивительно светлым. Фильм получил шесть «Оскаров», в их числе за лучший фильм, лучшему режиссеру, лучшую мужскую роль. 


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