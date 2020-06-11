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Школьники из-за пандемии получат аттестаты без экзаменов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи единого государственного экзамена в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов, сообщает пресс-служба правительства.

«Все российские школьники — и девятых, и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. <...> Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата», — говорится в сообщении.

При этом, все выпускники школ, которые захотят получить высшее образование, могут сдать ЕГЭ. Школы будут помогать готовиться к экзаменам дистанционно.

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«Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов», — добавляется в сообщении.

Первые ЕГЭ назначены на 3 июля. По данным правительства, необходимые для поступления в вуз экзамены планируют сдавать около 736 тысяч российских школьников.



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