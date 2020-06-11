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Кремль понадеялся, что новые санкции США останутся на бумаге

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Кремль рассчитывает, что предложенные в Палаты представителей Конгресса США новые санкции против России не будут воплощены в жизнь, заявил президента Дмитрий Песков.

«Конечно, мы можем только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать общей американской политике», — приводит ТАСС слова Пескова. Он отметил, что «это, конечно же, не способствует нормализации двусторонних отношений».

«Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений и не будут никоим образом материализовываться», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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По его словам, российско-американские отношения приносятся в жертву в угоду политическим интересам отдельных сил. В целом, конечно, по мере развития избирательной кампании в США традиционно наша страна и двусторонние российско-американские отношения для американских политиков становятся сакральной жертвой, которую необходимо принести, если хочешь добиться какого-то успеха в электоральных делах», — сказал Песков.

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили в среду ввести против России, Ирана и Китая такие жесткие санкции, которые, по их версии, никогда не предлагались ранее американским законодательным органом. При этом предложенные инициативы носят рекомендательный характер и не являются внесенным в Конгресс законопроектом.



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Топ комментариев

EvgenAEY

Относительно Сибири Москва.Кремль это запад. Так вот кто пытается расшатать ситуацию!

Archangel3339

ЦитатаЗапад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам...

sany4494

Глядя что происходит в стране у них это очень хорошо получается и без помощи ЗАПАДА.

ager

сами успешно это делают и без запада

Uynachalnica

Можно потом будет поднять и с 1 августоября! Или в двойном размере с 1.01.2021! Жисть то не кончается,...