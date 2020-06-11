Кремль оценил «самые жесткие» санкции против России

Планы американских политиков ввести «самые жесткие» не способствуют нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права, можно только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать американской политике», — цитирует Пескова ТАСС.

Предложения по дополнительным санкциям против России подготовил Республиканский исследовательский комитет. При этом подготовка списка шла еще с мая 2019 года, когда был представлен первый соответствующий проект.

В документе предлагается признать Россию «спонсором терроризма», ввести ограничения против компаний, поддерживающих нефтегазовые проекты страны, ограничения на выкуп российского суверенного долга иностранными инвесторами.

Также в санкционный список предложено внести Внешэкономбанк, а Россию исключить из международной системы платежей SWIFT. Аналитики назвали подобные санкции «самыми жесткими» в истории подобных ограничений.