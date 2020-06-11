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Кремль оценил «самые жесткие» санкции против России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Планы американских политиков ввести «самые жесткие» не способствуют нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права, можно только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать американской политике», — цитирует Пескова ТАСС.

Предложения по дополнительным санкциям против России подготовил Республиканский исследовательский комитет. При этом подготовка списка шла еще с мая 2019 года, когда был представлен первый соответствующий проект.

В документе предлагается признать Россию «спонсором терроризма», ввести ограничения против компаний, поддерживающих нефтегазовые проекты страны, ограничения на выкуп российского суверенного долга иностранными инвесторами.

Также в санкционный список предложено внести Внешэкономбанк, а Россию исключить из международной системы платежей SWIFT. Аналитики назвали подобные санкции «самыми жесткими» в истории подобных ограничений.

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Топ комментариев

EvgenAEY

Относительно Сибири Москва.Кремль это запад. Так вот кто пытается расшатать ситуацию!

Archangel3339

ЦитатаЗапад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам...

sany4494

Глядя что происходит в стране у них это очень хорошо получается и без помощи ЗАПАДА.

ager

сами успешно это делают и без запада

Uynachalnica

Можно потом будет поднять и с 1 августоября! Или в двойном размере с 1.01.2021! Жисть то не кончается,...