НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Производство фильмов в США возобновят

Источник:
Sibnet.ru
134 0
Фото: Robert G. Wilson / CC BY-SA 3.0

Производство кино и телевизионных проектов возобновится в Америке с 12 июня, в пятницу, но кинотеатры по-прежнему останутся закрыты.

Официальные лица округа Лос-Анджелес, где сосредоточена киноиндустрия, разрешили возобновить работу телевидения и кинопроизводства в соответствии с определенными требованиями: Они включают обширное тестирование на коронавирус и ежедневные проверки симптомов для участников и членов экипажа, сообщаетReuters.

Несмотря на зеленый свет, производство большинства голливудских фильмов и телевизионных шоу не возобновится до сентября.

Многие голливудские студии рассчитывали, что большинство кинотеатров откроются уже к концу лета. Например, релиз триллера Кристофера Нолана «Тенет» назначен на 17 июля, а Walt Disney Co планирует дебютировать боевик «Мулан» 24 июля. 


Еще по теме
Вышел тизер фильма «Мы» по одноименному роману Замятина
Российский фильм «Подольские курсанты» продали США и Великобритании
Фильм о зверствах тулунского маньяка появился в Сети
Фильм «Унесенные ветром» пострадал из-за расовых тем
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль понадеялся, что новые санкции США останутся на бумаге
•
Путин откажется от изоляции
•
Школьники из-за пандемии получат аттестаты без экзаменов
•
Число заболевших COVID-19 россиян превысило полмиллиона
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Грузовик въехал в два пассажирских автобуса в Томске
Сибирь 11.06.2020 19:10
Сбербанк купит львиную долю сервиса 2ГИС
Сибирь 11.06.2020 18:02
СК возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска
Сибирь 11.06.2020 15:08
Жара вернется в Восточную Сибирь
Сибирь 11.06.2020 14:36
Самое популярное
Врач из Томска отреагировал на гнев губернатора в адрес медиков
4540
«Дитя погоды»: девочка, повелевавшая дождем
4219
Очередной антирекорд по заболевшим COVID-19 выявили в Приангарье
3306
Гидрометцентр рассказал о рекордной температуре в Сибири
2668
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль понадеялся, что новые санкции США останутся на бумаге
•
Путин откажется от изоляции
•
Школьники из-за пандемии получат аттестаты без экзаменов
•
Число заболевших COVID-19 россиян превысило полмиллиона
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Патрушев заявил о попытках Запада расколоть российское общество
51
Рогозина расстроили насмешки США после запуска Crew Dragon
33
Кремль отверг утверждения о занижении смертности в России
21
Цена на нефть подскочила на фоне договоренности ОПЕК+
19
Россия создаст Национальную базу генетической информации
17