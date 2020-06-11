Производство фильмов в США возобновят

Производство кино и телевизионных проектов возобновится в Америке с 12 июня, в пятницу, но кинотеатры по-прежнему останутся закрыты.

Официальные лица округа Лос-Анджелес, где сосредоточена киноиндустрия, разрешили возобновить работу телевидения и кинопроизводства в соответствии с определенными требованиями: Они включают обширное тестирование на коронавирус и ежедневные проверки симптомов для участников и членов экипажа, сообщаетReuters.

Несмотря на зеленый свет, производство большинства голливудских фильмов и телевизионных шоу не возобновится до сентября.

Многие голливудские студии рассчитывали, что большинство кинотеатров откроются уже к концу лета. Например, релиз триллера Кристофера Нолана «Тенет» назначен на 17 июля, а Walt Disney Co планирует дебютировать боевик «Мулан» 24 июля.