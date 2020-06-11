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Путин откажется от изоляции

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в скором времени вернется к работе в обычном режиме, однако частично общение главы государства в режиме видеоконференций сохранится, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Какие-то элементы нынешнего режима общения с точки зрения экономии времени, с точки зрения быстроты организации таких встреч, они могут быть частично как-то использованы на различных уровнях в дальнейшем», — уточнил официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что какой-то конкретной даты возвращения к обычному формату работы для главы государства нет, все зависит от личного решения Путина. Однако это время «не за горами», добавил он.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что форма видеоконференций не способен полностью заменить обычный режим работы, однако позволяет быстро собрать всех участников, в том числе из регионов, не вызывая их в Москву.

Сейчас Путин проводит все рабочие встречи в удаленном режиме, в формате видеоконференций. Личное общение чиновников с главой государства прекращено из-за пандемии коронавируса.

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EvgenAEY

Относительно Сибири Москва.Кремль это запад. Так вот кто пытается расшатать ситуацию!

Archangel3339

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sany4494

Глядя что происходит в стране у них это очень хорошо получается и без помощи ЗАПАДА.

ager

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Uynachalnica

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