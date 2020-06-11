Сбербанк купит львиную долю сервиса 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в сервисе 2ГИС. Сбербанк с партнерами получат 75% сервиса, говорится в совместном заявлении участников.

Интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений бизнеса Сбербанка, его экосистемы, а также совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, таких как «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и другие. Кроме того, сервисы 2ГИС будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов, пишет РБК.

Новосибирское ООО «Дубльгис» было зарегистрировано в 2004 году. До этого проект был частью компании «Техноград плюс», которая занималась производством геоинформационных систем.

Основатель сервиса Александр Сысоев говорил, что идея 2ГИС родилась «на чердаке технического университета» — предприниматель учился в Новосибирском государственном техническом университете на факультете автоматики и вычислительной техники.

В 2015-ом 2ГИС привлек 40 миллионов долларов от фондов Baring Vostok и ru-Net Holdings Леонида Богуславского, но контроль все равно оставался у Сысоева и команды сервиса.

2ГИС занимает шестое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с оценкой в 320 миллионов долларов. По собственным данным сервиса, который охватывает 486 городов в 11 странах, ежемесячная аудитория 2ГИС составляет около 50 миллионов пользователей.