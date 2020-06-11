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МОК аннулировал результат хоккейной сборной России в Сочи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Исполком Международного олимпийского комитета перераспределил места на Олимпийских играх в Сочи 2014 года, изменения коснулись результатов женской сборной России по хоккею, соответствующий документ опубликован на сайте МОК.

По итогам Олимпийских игр в Сочи 2014 года сразу нескольких российских хоккеисток были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы пожизненно.

В числе нарушителей — Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Галина Скиба, Татьяна Бурина и Анна Щукина.

Результат сборной аннулирован. Команда заняла в Сочи итоговое шестое место. После перераспределения шестое место отдали Германии, а Финляндия оказалась на пятом месте.

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