МОК аннулировал результат хоккейной сборной России в Сочи

Исполком Международного олимпийского комитета перераспределил места на Олимпийских играх в Сочи 2014 года, изменения коснулись результатов женской сборной России по хоккею, соответствующий документ опубликован на сайте МОК.



По итогам Олимпийских игр в Сочи 2014 года сразу нескольких российских хоккеисток были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы пожизненно.

В числе нарушителей — Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Галина Скиба, Татьяна Бурина и Анна Щукина.

Результат сборной аннулирован. Команда заняла в Сочи итоговое шестое место. После перераспределения шестое место отдали Германии, а Финляндия оказалась на пятом месте.