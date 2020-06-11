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Определены безопасные направления для туризма

Источник:
РИА Новости
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Фото: deepskyobject from Saint Petersburg, Russia / CC BY-SA 2.0

Всемирный совет по туризму и путешествиям посчитал безопасными направлениями для отдыха этим летом Португалию, Турцию и Саудовскую Аравию.

Данные страны, как отмечается, внедрили специальные протоколы безопасности. Среди популярных европейских направлений упомянуты Мадрид, Севилья и Барселона, приводит РИА Новости сообщение совета по туризму и путешествиям.

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В заявлении совета отмечается, что протоколы безопасности должны помочь путешествующим выбрать такое место для отдыха, где будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения. Эти протоколы одобрила Всемирная туристская организация ООН.

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые обнаружили в конце декабря в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По информации ВОЗ, на сегодняшний день заразилось более семи миллионов человек, свыше 408 тысяч скончались.

В России общее число случаев коронавируса составляет 493 457, 252 783 пациента выздоровели, 6358 человек умерли.



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